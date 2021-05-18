То, что произошло в Дманиси, требует глубокого анализа – шейх мусульман

Муфтий Восточной Грузии и глава управления мусульман Грузии выразили надежду, что в Дманиси воцарится мир и взаимопонимание

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. В Дманиси существовала опасность трансформации бытового конфликта в межнациональное противостояние, считают муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов и глава Управления мусульман Грузии шейх Рамин Игидов.

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В течение двух дней в Дманиси происходили беспорядки и столкновения между местным азербайджанцами и переселенными в Квемо Картли сванами. Утихомирить ситуацию в городе удалось только к ночи понедельника.

Как отметил Рамин Игидов на брифинге во вторник, несмотря на то, что конфликт исчерпан, вопрос необходимо глубоко изучить, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем.

"Необходимо найти ответ на вопрос, какова была причина этого инцидента, почему у него был такой исход и может ли у него быть продолжение. Выяснилось, что подобные инциденты происходили в регионе всегда, но быстро затухали, и как говорит местное население, подобные случаи так и не получили должной правовой оценки. Не было и общественной реакции, и в результате все это скопилось в людях. Решением было примирение, и мы этого добились", – сказал шейх.

По его словам, у местных жителей с обеих сторон было желание примириться, потому что они живут вместе, но виновные должны быть наказаны.

Муфтий Восточной Грузии выразил надежду, что обе стороны будут соблюдать договоренность о мире. В свою очередь он выразил готовность совместно с Патриархией Грузии подключиться к процессу примирения сторон.

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети возобновились на следующий день и длились почти сутки. Достичь примирения сторон удалось при вмешательстве местных и центральных властей, а также представителей духовенства.

Для поддержания порядка в Дманиси продолжают оставаться дополнительные силы полиции.

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