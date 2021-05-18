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Вакцинация препаратом Pfizer

Понадобится ли гражданам Грузии третья доза вакцины от коронавируса? – ответ Минздрава

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Необходимость третьей инъекции вакцины пока в стадии изучения, на этом этапе главное вакцинировать население хотя бы двумя дозами вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Уже вакцинированным в Грузии может понадобиться третья инъекция - такую возможность не исключила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© AFP / FRED TANNEAU
Регистрация граждан на вторую дозу китайской вакцины в Грузии начнется на этой неделе

По ее словам, многие производители вакцин, в том числе Pfizer и Sinopharm, уже начали активно говорить о третьей, усиленной дозе.

"Сейчас идет изучение комбинаций. Например, если вы сделали первую дозу Sinopharm, а вторую AstraZeneca, каким будет результат, насколько это сформирует лучший иммунитет. Еще - усиленная доза должна быть сделана той же вакциной или можно другой. Сейчас наука изучает это, и думаем, что скоро ВОЗ даст более конкретное указание. Пока все ориентированы на то, что две дозы вакцины должны сделать все", - заявила Габуния.

Габуния также отметила, что для граждан, которые сделали первую дозу вакцины от коронавируса, вторая доза зарезервирована. Габуния назвала безосновательной тревогу по поводу возможной потери второй дозы вакцины.

"Когда начинаем вакцинацию, после прививки первой дозой Центр по контролю заболеваний резервирует вторую дозу", - отметила Габуния.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 93 305 человек, из них полную дозу вакцины получили 15 077 граждан.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (121)
Теги:
Вакцинация, Грузия

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