В тюрьмах Грузии началась вакцинация заключенных

Сделать прививки от коронавируса в трех тюрьмах страны выразили желание 240 заключенных. Процесс вакцинации взят под контроль Центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Для предотвращения распространения коронавируса Специальная пенитенциарная служба начала вакцинацию заключенных.

Вакцинация началась 18 мая с Гегутской тюрьмы №14 (Западная Грузия, регион Имерети), Глданской тюрьмы № 8 (Тбилиси) и Руставской тюрьмы №5 (Восточная Грузия, регион Квемо Картли).

По данным Пенитенциарной службы, прививку против коронавируса могут сделать все заключенные на добровольной основе. На сегодня о своем желании привиться сообщили 90 осужденных в Гегутской, 120 в Глданской и 30 в Руставской тюрьмах.

"Добровольная вакцинация осужденных проводится при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) и Министерства здравоохранения. Постепенно процесс охватит все пенитенциарные учреждения Грузии", - говорится в распространенном заявлении.

Процесс вакцинации проводится под контролем медперсонала с полным соблюдением рекомендаций. На месте мобилизованы реаниматологи для быстрого и эффективного реагирования на любые возможные осложнения и побочные эффекты.

С концам апреля активно принимают участие в процессе вакцинации Сотрудники специальной пенитенциарной службы. Вакцинация началась в рамках Европейской недели иммунизации для предотвращения распространения коронавируса. Первыми вакцинировались сотрудники Службы старше 55 лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.