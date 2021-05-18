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Руставская тюрьма

В тюрьмах Грузии началась вакцинация заключенных

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (121)
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Sputnik Грузия
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Сделать прививки от коронавируса в трех тюрьмах страны выразили желание 240 заключенных. Процесс вакцинации взят под контроль Центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Для предотвращения распространения коронавируса Специальная пенитенциарная служба начала вакцинацию заключенных.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© AFP / FRED TANNEAU
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Вакцинация началась 18 мая с Гегутской тюрьмы №14 (Западная Грузия, регион Имерети), Глданской тюрьмы № 8 (Тбилиси) и Руставской тюрьмы №5 (Восточная Грузия, регион Квемо Картли).

По данным Пенитенциарной службы, прививку против коронавируса могут сделать все заключенные на добровольной основе. На сегодня о своем желании привиться сообщили 90 осужденных в Гегутской, 120 в Глданской и 30 в Руставской тюрьмах.

"Добровольная вакцинация осужденных проводится при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) и Министерства здравоохранения. Постепенно процесс охватит все пенитенциарные учреждения Грузии", - говорится в распространенном заявлении.

Процесс вакцинации проводится под контролем медперсонала с полным соблюдением рекомендаций. На месте мобилизованы реаниматологи для быстрого и эффективного реагирования на любые возможные осложнения и побочные эффекты.

С концам апреля активно принимают участие в процессе вакцинации Сотрудники специальной пенитенциарной службы. Вакцинация началась в рамках Европейской недели иммунизации для предотвращения распространения коронавируса. Первыми вакцинировались сотрудники Службы старше 55 лет.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (121)
Теги:
Тюрьма, Вакцинация, Грузия

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