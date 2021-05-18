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Город Боржоми - центральная дорога, улица Руставели

Забастовка на заводах "Боржоми": руководство компании готово к диалогу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Согласно информации компании, в настоящее время заводы по розливу "Боржоми" продолжают работать с небольшими задержками

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Руководство компании по розливу минеральной воды "Боржоми" готово обеспечить справедливое увеличение зарплат, отталкиваясь от должностей сотрудников, что оказалось неприемлемым для бастующих работников завода, об этом говорится в заявлении компании IDS Боржоми Грузия.

По информации компании, забастовка была запланирована представителями профсоюза на 10 утра вторника. Однако первая смена работников не пришла на свои рабочие места уже в 8 утра, что, по мнению администрации компании, является "намеренной попыткой саботажа".

Минеральная вода Боржоми
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Работники заводов "Боржоми" требуют повышения зарплат

"Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и хотим отметить, что компания IDS Borjomi Georgia как ответственный работодатель строго придерживается своих социальных обязательств. Заработная плата наших сотрудников на 30-40% выше, чем средняя статистика по рынку труда сегодня", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, как отмечается в заявлении, у компании есть программа бонусов, денежных выплат, финансирования образования детей, медицинского страхования, питания и других льгот.

"Важно отметить, что, несмотря на экономический кризис и сокращение доходов компании из-за пандемии, мы сохранили 100% заработной платы каждого сотрудника. Более того, во время пандемии, когда официальный уровень инфляции составлял 6,5%, мы увеличил фонд оплаты труда на 10% в апреле 2020 года", - говорится в заявлении.

Согласно информации компании, в настоящее время заводы по розливу "Боржоми" продолжают работать с небольшими задержками.

"Мы, как ответственная компания, готовы к конструктивному юридическому диалогу с нашими сотрудниками, поэтому мы призываем бастующих сотрудников проявлять больше ответственности и надеемся, что путем переговоров мы найдем оптимальное решение для всех", - говорится в заявлении компании.

Автобан на трассе Восток - Запад - центральная автомагистраль Грузии - строительство мостов
© Sputnik / STRINGER
Рабочие автобана Восток-Запад объявили забастовку

Во вторник, 18 мая, работники двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" устроили забастовку с требованием увеличения заработной платы.

"Боржоми" — лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье, в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93%, до $470 млн.

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Теги:
Забастовка, Вода, "Боржоми", Боржоми, Грузия

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