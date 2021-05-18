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Сотрудник службы доставки Glovo

Курьеры службы доставки решили создать профсоюз

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210518/251760693/Kurery-sluzhby-dostavki-reshili-sozdat-profsoyuz.html

Курьеры накануне устроили забастовку из-за того, что руководство компании изменило бонусную систему работникам

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Курьеры службы доставки Glovo прекратили забастовку и вернулись к работе, им удалось договориться с руководством компании.

Работа во время пандемии - курьер службы доставки Glovo на мотороллере
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Часть курьеров Glovo продолжает бастовать

По информации компании, они продолжат работу в привычном режиме, а само приложение службы доставки теперь будет работать без перебоев. Несмотря на достигнутое соглашение, курьеры создают свой собственный профсоюз, в который может вступить любой желающий, кто работает в сфере доставки.

"Мы решили, путем создания профессионального союза, продолжить свою активную работу в направлении того, чтобы в будущем наши права были достойным образом соблюдены", - заявил один из курьеров в эфире телеканал Formula.

Ранее курьеры устроили забастовку из-за того, что руководство осуществило изменение бонусной системы, они требовали вернуться к прежней системе. Курьеры утверждали, что компания упразднила систему бонусов, после чего их доходы значительно сократились.

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Теги:
профсоюзы, Забастовка, Грузия

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