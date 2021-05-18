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Мэр столицы Грузии Каха Каладзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пополнил ряды привитых от коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (122)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210518/251763579/Mer-Tbilisi-Kakha-Kaladze-popolnil-ryady-privitykh-ot-koronavirusa.html

Для вакцинации глава столицы выбрал китайскую вакцину Sinopharm, один из самых популярных препаратов в Грузии

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вслед за другими чиновниками привился от коронавируса и сообщил это своим подписчикам в социальной сети Facebook.

Для вакцинации глава столицы выбрал китайскую вакцину Sinopharm, одну из самых популярных в Грузии.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

Всего в Грузии уже доступны для вакцинации три вакцины Sinopharm, AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 89 260 человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (122)
Теги:
Каха Каладзе, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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