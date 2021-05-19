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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1160

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (268)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 302 пациента, а с начала пандемии вылечились 313 651

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 160. Скончались 20 человек.

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© Sputnik / Goga Vardzieli
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 333 601 случй заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 302 человека, с начала пандемии вылечились 313 651 пациент. Скончались 4 519.

За сутки сделано 29 209 тестов, в том числе 10 186 на антиген и 18 023 ПЦР-теста.

Прививки сделали 97 153 человека, в том числе за последние сутки – 3 819.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,11%, за последние 14 дней – 4,58%, за последние семь дней – 3,81%.

В карантине в данное время находятся 72 человека, в стационарах – 4 243, в ковид-гостиницах – 669.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (268)
Теги:
Грузия

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