Главное о COVID на 19 мая: смертность в Грузии остается высокой

Самым опасным городом в плане заражения COVID-19 по-прежнему остается грузинская столица, за ней следуют регионы Самегрело - Земо Сванети и Имерети

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Из 1 160 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 588 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge. Всего за последние 24 часа проведено 28 209 тестов на коронавирус, из них 18 023 на антиген, 10 186 ПЦР-тестов.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 86, Имерети – 113, Квемо Картли – 80, Шида Картли – 53, Гурии – 31, Самегрело - Земо Сванети – 110, Кахети – 51, Мцхета-Мтианети – 21, Самцхе-Джавахети – 22, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 15 405 активных случаев, из них 4 243 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 918 пациентов тяжелое, 218 подключены к аппарату искусственного дыхания. 669 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 493 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 72 человека, а в самоизоляции – 24 491.

Показатель положительности по данным на 18 мая составляет 4,11%, за две недели – 4,58%, за семь дней – 3,81%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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