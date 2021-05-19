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Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделал прививку от коронавируса

Генпрокурор Грузии сделал прививку от коронавируса

photo: The Prosecution Service of Georgia / FB
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (123)
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Sputnik Грузия
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Вместе с Ираклием Шотадзе прививки от коронавируса сделали его заместители и другие сотрудники ведомства

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Вместе с Шотадзе вакцинировались его заместители и сотрудники прокуратуры.

Руставская тюрьма
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В тюрьмах Грузии началась вакцинация заключенных

В ведомстве отмечают, что сотрудники прокуратуры поэтапно будут делать прививки.

Эпидемиологи и вакцинированные известные лица призывают население активно включиться в процесс вакцинации, чтобы как можно скорее создать иммунный слой населения и побороть пандемию. По словам специалистов, для того, чтобы остановить пандемию в Грузии, нужно вакцинировать 70% населения. 

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 97 153 человека, из них полную дозу вакцины получили 15 513 граждан.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (123)
Теги:
Вакцинация, Прокуратура, Грузия

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