Что мы едим: Грузия вернула Турции десятки тонн зараженных фруктов и овощей

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Налоговая служба Минфина Грузии изъяла десятки тонн фруктов и овощей на грузино - турецкой границе, говорится в сообщении ведомства.
Некачественный товар был обнаружен на ТПП "Сарпи". В страну пытались въехать два турецких грузовика, загруженых 26 800 килограммами картофеля и 21 805 килограммами различных фруктов и овощей.
Во время фитосанитарной проверки специалисты обнаружили карантинные вредные организмы.
Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз был возвращен в Турцию.
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