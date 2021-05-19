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Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе

Что мы едим: Грузия вернула Турции десятки тонн зараженных фруктов и овощей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Что мы едим? (47)
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Sputnik Грузия
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В Грузию пытались импортировать 26 800 килограммов картофеля и 21 805 килограммов различных фруктов и овощей

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Налоговая служба Минфина Грузии изъяла десятки тонн фруктов и овощей на грузино - турецкой границе, говорится в сообщении ведомства.

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© AP Photo / Andy Wong
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Некачественный товар был обнаружен на ТПП "Сарпи". В страну пытались въехать два турецких грузовика, загруженых 26 800 килограммами картофеля и 21 805 килограммами различных фруктов и овощей.

Во время фитосанитарной проверки специалисты обнаружили карантинные вредные организмы.

Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз был возвращен в Турцию.

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Темы:
Что мы едим? (47)

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