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Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года

Забастовка на заводе "Боржоми": позиции рабочих и руководства удалось сблизить депутату

© Sputnik / Anna Anastasiadi
Общество
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По словам депутата, требование по заработной плате, выдвинутое работниками, практически удовлетворено

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. На переговорах бастующих работников двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" и их руководства появился прогресс, заявил мажоритарный депутат Боржоми Антон Оболашвили.

Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года
© Sputnik / Anna Anastasiadi
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Около 350 работников этих заводов 18 мая объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. После срыва последнего раунда переговоров компания-владелец приостановила работу заводов. На место прибыл мажоритарный депутат парламента Грузии и уже встретился с обеими сторонами.

"Предприятие готово рассмотреть все вопросы и уже рассмотрело требования, сблизив свои позиции с бастующими… У них большое желание сесть за стол переговоров", - сказал Оболашвили.

Он отметил, что требование по заработной плате, выдвинутое работниками, практически удовлетворено.

Между тем сами работники пока не готовы на компромисс. Последний раунд переговоров сорвался из-за нежелания руководства заводов видеть на них представителей профсоюзов. Уже в четверг утром работники завода намерены провести масштабную акцию протеста.

Это уже второй случай забастовки на заводе Боржоми за последние 10 лет. В 2012 году работники заводов также требовали повышения зарплат и улучшения условий и своей забастовкой остановили производство минеральной воды. Тогда компании и сотрудникам удалось прийти к соглашению спустя три дня.

Минеральная вода Боржоми
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
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IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93% до $470 млн.

Теги:
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