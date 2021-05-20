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Проректор Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили Михаил Чхенкели

В добрый путь! Министр образования поздравил выпускников Грузии с окончанием школы

photo: courtesy of Tbilisi State University
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (569)
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Во всех школах Грузии сегодня, 20 мая, для выпускников прозвенит последний звонок – для тысяч юношей и девушек начинается новый этап в жизни

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов в самостоятельной жизни.

Министр напомнил, что образование является основой будущего. Чхенкели выразил надежду, что у выпускников никогда не ослабнет желание углублять свои знания и постигать новое.

Последний звонок для выпускников российских школ
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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"Дорогие ребята, в вашей жизни завершился один крайне важный этап – 12 лет постижения и приобретения друзей. Сегодня вы покинете стены школы и начнете новую жизнь. Не могу не отметить, что вы – особая молодежь. Тогда как пандемия резко изменила нашу жизнь, вы смогли справиться с неожиданными сложностями и успешно завершить учебу. Этот большой опыт обязательно положительно скажется на вашем будущем, и я уверен, что вы сможете превратить все вызовы, которые появятся в вашей жизни, в возможность", – говорится в послании Чхенкели.

Министр пожелал всем выпускникам счастливой и интересной жизни.

"Помните, что создателями нашего будущего являетесь вы сами. Вы – наша надежда", – отметил Чхенкели.

Последний звонок-2021 прозвенит в Грузии 20 мая.

В этом году он пройдет с учетом и соблюдением всех рекомендации Минздрава.

Общеобразовательные учреждения уже получили от министерства образования соответствующие рекомендации. В частности, последний звонок рекомендуется проводить только с участием учеников 12 класса и педагогов на территории школы без присутствия посторонних лиц.

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Темы:
Образование в Грузии (569)
Теги:
Школы, образование, Грузия

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