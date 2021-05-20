Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1104

За последние 24 часа от коронавируса скончался 21 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 603 пациента, а с начала пандемии вылечились 315 254

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 104. Скончался 21 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 334 705 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 603 человека, с начала пандемии вылечились 315 254 пациента. Скончались 4 540.

За сутки сделано 29 032 теста, в том числе 16 256 на антиген и 12 776 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 101 415 человек, в том числе за последние сутки – 4 233.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,8%, за последние 14 дней – 4,39%, за последние семь дней – 4,03%.

В карантине в данное время находятся 94 человека, в стационарах – 4 221, в ковид-гостиницах – 689.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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