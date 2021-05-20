Последний звонок – премьер-министр Грузии поздравил выпускников с окончанием школы

Последний звонок во всех школах Грузии сегодня прозвенит для 38 650 выпускников – для них начинается новый этап в жизни

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех выпускников страны с окончанием школы и пожелал им успехов в жизни.

В добрый путь! Министр образования поздравил выпускников Грузии с окончанием школы>>

Последний звонок прозвенит в Грузии 20 мая для 38 650 выпускников.

"Сегодня в школах Грузии прозвенит последний звонок. Поздравляю всех с окончанием учебы и от всего сердца желаю успехов на вашем жизненном пути, когда вы будете делать первые шаги", – написал Гарибашвили на своей страничке в Facebook.

Глава правительства отметил, что государство сделает все для того, чтобы у молодежи была спокойная и счастливая жизнь, возможность развиваться.

"Я уверен, что вы и в будущем будете использовать всю вашу энергию на учебу и развитие, и своими знаниями и профессионализмом в разных сферах верно служить родине, заботиться о лучшем будущем нашей страны… Еще раз поздравляю всех! Мы гордимся вами и желаем вам в будущем больших побед, успехов и достижений", – пишет Гарибашвили.

В своем обращении премьер-министр выразил благодарность за труд всем учителям.

С окончанием учебы выпускников поздравил и министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. Он пожелал всем выпускникам счастливую и интересную жизнь.

В этом году последний звонок в школах пройдет с учетом и соблюдением всех рекомендации Минздрава.

Общеобразовательные учреждения уже получили от минобразования соответствующие рекомендации. Согласно правилам, можно провести последний звонок только с участием учеников 12 класса и педагогов на территории школы без присутствия посторонних лиц.

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