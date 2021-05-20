Универсальный препарат против коронавируса может быть применен в Грузии

В Минздраве Грузии состоялась встреча с основателем медицинского центра имени Сураски-Ихилов в Тель-Авиве и руководителем направления COVID-19 Надиром Арбером

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Универсальный препарат против коронавируса EXO-CD24, созданный израильскими учеными, может быть применен в Грузии, сообщает Минздрав страны.

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Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе вместе со своим заместителем Тамар Габуния встретилась с основателем медицинского центра имени Сураски-Ихилов в Тель-Авиве и руководителем направления COVID-19 Надиром Арбером. На встрече стороны обсудили перспективы использования в Грузии нового препарата в лечении инфицированных пациентов.

По информации израильских специалистов, новый препарат предназначен для средних и критических пациентов. По словам медиков, новый препарат содержит универсальное соединение и обогащен CD24-экзосомами. Функции экзосом разнообразны: межклеточная коммуникация, участие в секреции белков, облегчение иммунного ответа и многое другое. Экзосомы необходимы для нормального функционирования организма.

"Что касается препарата против коронавируса, то мы хотим, чтобы Грузия, как наша дружественная страна, была партнером Израиля. У вас очень хороший медицинский персонал, и мы верим, что это сотрудничество будет очень успешным. Медикамент против коронавируса поможет очень многим людям", – заявил Арбер.

Израильские медики осмотрели Республиканскую и инфекционную больницы в Тбилиси.

По словам директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, данный препарат является очень перспективным, поскольку он применяется для лечения сложной иммунной фазы коронавируса и используется в ингаляционной форме.

"Израиль является страной-лидером в борьбе с коронавирусом. Конкретно вопрос касался нового медикамента, который создан в Израиле. По предварительным данным, это очень перспективный препарат, используется в ингаляционной форме, не нуждается во внутривенных инъекциях и из-за этого легок в применении", – заявил Церцвадзе.

Это первый в мире препарат против COVID-19, который успешно прошел первую фазу тестирования. 29 из 30 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели через 3-5 дней после получения нового препарата под названием EXO-CD24.

По словам исследователей, тридцатый пациент также излечился, но на его выздоровление ушло больше дней.

Изначально препарат был разработан для лечения рака. EXO-CD24 содержит обогащенные CD24-экзосомы и попадает непосредственно в легкие. Вдыхание препарата способствует снижению количества цитокинов (молекул – ред.).

Одно из самых частых осложнений коронавируса среди пациентов – это дистресс-синдром. Он вызывает гиперреакцию иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм. Развивается недостаточность органов, поднимается температура, цитопения (дефицит одного или нескольких различных видов клеток крови – ред.). Этот синдром встречается и во время других заболеваний: пневмонии, сепсиса, гриппа и так далее. Дело в том, что в это время провоспалительные цитокины вырабатываются в большом количестве, что повреждает альвеолы легких, происходит отек стенок, а в результате нарушается обмен кислорода и углекислого газа, и развивается дыхательная недостаточность.

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