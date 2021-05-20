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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

"Это дискриминация" – большинство читателей Sputnik против послаблений для вакцинированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (272)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210520/251778320/Eto-diskriminatsiya--bolshinstvo-chitateley-Sputnik-protiv-poslableniy-dlya-vaktsinirovannykh.html

Больше половины читателей Sputnik не согласны с планируемым послаблением ограничений для привитых граждан

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают дискриминацией введение определенных послаблений для вакцинированных граждан, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте новостного агентства.

Такого мнения придерживаются 59,6% участников опроса. Не согласны с этим 23,1% респондентов, которые считают, что для вакцинированных граждан должны быть сняты все ограничения.

Еще 5,7% участников опроса считают, что для вакцинированных граждан нужно отменить "комендантский час". Равнодушными оказались 11,6% читателей, принявших участие в опросе.

Власти страны говорят о возможном введении послаблений для вакцинированных граждан, однако соответствующее решение должен принять Координационный совет.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (272)

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