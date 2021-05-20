"Это дискриминация" – большинство читателей Sputnik против послаблений для вакцинированных

Больше половины читателей Sputnik не согласны с планируемым послаблением ограничений для привитых граждан

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают дискриминацией введение определенных послаблений для вакцинированных граждан, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте новостного агентства.

Такого мнения придерживаются 59,6% участников опроса. Не согласны с этим 23,1% респондентов, которые считают, что для вакцинированных граждан должны быть сняты все ограничения.

Еще 5,7% участников опроса считают, что для вакцинированных граждан нужно отменить "комендантский час". Равнодушными оказались 11,6% читателей, принявших участие в опросе.

Власти страны говорят о возможном введении послаблений для вакцинированных граждан, однако соответствующее решение должен принять Координационный совет.

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