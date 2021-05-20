Тбилисская инфекционная больница готова опробовать израильский препарат от коронавируса

Глава боксированного отделения клиники Марина Энделадзе считает, что новый израильский препарат эффективен применительно к тяжелым и критическим пациентам, у которых низкий показатель кислорода в крови и они становятся кислородозависимыми

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Универсальный препарат против коронавируса - EXO-CD24, разработанный израильскими учеными, может быть использован в тбилисской инфекционной больнице, заявила глава боксированного отделения клиники Марина Энделадзе.

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Как отметила Энделадзе, все пациенты индивидуальны и нуждаются в своеобразном подходе, однако существует протокол управления коронавирусом. По ее словам, бессимптомные пациенты практически не нуждаются в лечении, а что касается инфицированных, состояние которых оценивается как среднетяжелое или критическое, их лечат по протоколу, основанному на мировом опыте. Протокол медикам приходится обновлять часто, в случае появления какого-нибудь нового метода лечения или медикамента. В последний раз протокол лечения коронавируса в Грузии был обновлен в мае.

Энделадзе считает, что новый израильский препарат эффективен применительно к пациентам с тяжелой формой коронавируса, когда у инфицированных низкий показатель кислорода в крови и они становятся кислородозависимыми.

"На практике пока мы его не применяли, но я присутствовала на встрече и знаю, что, если он будет таким, каким нам говорят, наверное, результат будет. Предположительно, мы получим его… Главное, чтобы он оправдал себя и не навредил пациентам", - заявила Энделадзе.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе вместе со своим заместителем Тамарой Габуния встретилась с основателем медицинского центра имени Сураски-Ихилов в Тель-Авиве и руководителем направления COVID-19 Надиром Арбером. На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в связи с использованием нового препарата среди инфицированных пациентов в Грузии.

Это первый в мире препарат против COVID-19, который успешно прошел первую фазу тестирования. 29 из 30 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели через 3-5 дней после получения нового препарата под названием EXO-CD24.

По словам исследователей, тридцатый пациент также излечился, но на его выздоровление ушло больше дней.

Изначально препарат был разработан для лечения рака. EXO-CD24 содержит обогащенные CD24-экзосомы и попадает непосредственно в легкие. Вдыхание препарата способствует снижению количества цитокинов (молекул – ред.).

Один из самых частых осложнений коронавируса среди пациентов – это дистресс-синдром. Он вызывает гиперреакцию иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм. Развивается недостаточность органов, поднимается температура, цитопения (дефицит одного или нескольких различных видов клеток крови – ред.). Этот синдром встречается и во время других заболеваний: пневмонии, сепсиса, гриппа и так далее. Дело в том, что в это время провоспалительные цитокины вырабатываются в большом количестве, что повреждает альвеолы легких, происходит отек стенок, а в результате нарушается обмен кислорода и углекислого газа и развивается дыхательная недостаточность.

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