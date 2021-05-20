Минобразования Грузии обвинило СМИ в давлении на детей

Из-за давления конкретный ученик оказался в тяжелой психологической ситуации, как и его одноклассники, заявили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Минобразования Грузии обвинило СМИ в давлении на выпускников из-за криминальной символики на рубашках.

СМИ в четверг написали о фактах появления выпускников с расписанными к последнему звонку рубашками криминальной символикой.

"В эфире ряда СМИ последние два дня распространяется информация о существовании криминальной идеологии среди молодежи, вследствие чего были дискредитированы ученики. Из-за такого нездорового и непрофессионального давления конкретный ученик оказался в тяжелой психологической ситуации, как и его одноклассники", - говорится в заявлении министерства образования.

Ведомство призывает СМИ соблюдать права детей и с осторожностью освещать подобные вопросы.

"Призываем СМИ проявлять особую осторожность и профессионализм при освещении любого вопроса, связанного с подростками, не нарушать их прав, чтобы не навредить психологическому и физическому здоровью людей", - говорится в заявлении.

В Грузии права несовершеннолетних защищены Кодексом прав детей. Согласно этому кодексу, СМИ запрещено снимать несовершеннолетних без согласия их родителей, если речь не идет о прямом эфире и случайном попадании в кадр.

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