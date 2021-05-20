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Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года

Владельцы готовы поднять зарплаты работникам заводов по розливу "Боржоми"

© Sputnik / Anna Anastasiadi
Общество
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Компания готова вести переговоры с сотрудниками без участия профсоюзов, которые, по ее мнению, преследуют свои цели

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Компания IDS Borjomi Georgia готова поднять зарплаты сотрудникам заводов по розливу минеральной воды "Боржоми", говорится в заявлении компании.

Около 350 работников этих заводов 18 мая объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. В четверг они устроили шествие по городу при поддержке профсоюзов.

Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года
© Sputnik / Anna Anastasiadi
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"IDS Borjomi Georgia еще подтверждает готовность удовлетворить требование бастующих сотрудников о повышение зарплат с  лучшими условиями, чем озвученные на последней встрече", - говорится в заявлении, обнародованном Первым каналом.

Однако компания отмечает, что готова вести переговоры с сотрудниками без участия профсоюзов, которые, по ее мнению, преследуют свои цели.

"Мы считаем, что Диасамидзе (представитель профсоюзов – ред) действует только исходя из личных интересов и не заботится о здоровье и безопасности наших сотрудников, поэтому мы считаем, что его участие помешает успешному завершению процессов", - говорится в заявлении.

IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.
Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года
© Sputnik / Anna Anastasiadi
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"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93% до $470 млн.

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Теги:
Забастовка, "Боржоми", Боржоми, Грузия

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