Регистрация на китайскую вакцину Sinovac в Грузии начинается с 21 мая

Зарегистрироваться на специальном портале можно будет уже с 12 часов дня. Сам процесс вакцинации препаратом Sinovac начнется с 24 мая

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Регистрационный портал открывается 21 мая для желающих вакцинироваться китайским препаратом Sinovac.

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Регистрация откроется в 12:00. Сам процесс вакцинации данным препаратом начнется с 24 мая.

Для того, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию нужно зайти на сайт booking.moh.gov.ge или позвонить на номер 1522.

Инструкция регистрации доступна по следующей ссылке: www.fb.com/ncdcgeorgia/videos/230677695266796.

Грузия получила сто тысяч доз вакцины Sinovac. Они предназначены для 50 тысяч граждан. Сделать прививку от коронавируса препаратом Sinovac могут лица старше 18 лет.

Пока Sinovac не получил авторизацию ВОЗ. Согласно данным исследований Индии, китайская вакцина отличается 90% эффективностью.

Настоящее название данной вакцины CoronaVac. Она разработана китайской биофармацевтической компанией Sinovac, поэтому больше известна по имени производителя. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. Начиная с середины 2020 года вакцина-кандидат проходила клинические исследования фазы III.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии смогут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 101 415 человек, из них полную дозу вакцины получили 15 874 гражданина.

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