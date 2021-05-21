Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1064

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 064. Скончались 29 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 335 769 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 135 человек, с начала пандемии вылечились 316 389 пациентов. Скончались 4 569.
За сутки сделано 25 564 теста, в том числе 10 888 на антиген и 14 676 ПЦР-тестов.
Прививки сделали 105 500 человек, в том числе за последние сутки – 3 613.
Показатель инфицирования: за сутки – 4,16%, за последние 14 дней – 4,26%, за последние семь дней – 4,13%.
В карантине в данное время находятся 99 человек, в стационарах – 4 261, в ковид-гостиницах – 705.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.