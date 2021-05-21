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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1064

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210521/251789158/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1064.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 135 пациентов, а с начала пандемии вылечились 316 389

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 064. Скончались 29 человек.

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© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 335 769 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 135 человек, с начала пандемии вылечились 316 389 пациентов. Скончались 4 569.

За сутки сделано 25 564 теста, в том числе 10 888 на антиген и 14 676 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 105 500 человек, в том числе за последние сутки – 3 613.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,16%, за последние 14 дней – 4,26%, за последние семь дней – 4,13%.

В карантине в данное время находятся 99 человек, в стационарах – 4 261, в ковид-гостиницах – 705.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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