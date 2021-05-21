COVID-статистика Грузии – жертвами коронавируса стали 29 пациентов

Наибольшее число инфицированных выявлено за минувшие сутки в Тбилиси – 543, далее идут Аджария, Самегрело - Земо Сванети и Имерети

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 25 564 теста на коронавирус, 10 888 – на антиген, 14 676 – ПЦР-тестов и выявили 1 064 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 335 769 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 135 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 316 389 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 29 человек, а с начала пандемии – 4 569.

Из 1 064 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 543, Аджарии – 125, Имерети – 99, Квемо Картли – 62, Шида Картли – 25, Гурии – семь, Самегрело - Земо Сванети – 104, Кахети – 47, Мцхета-Мтианети – 17, Самцхе-Джавахети – 18, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

На данный момент в Грузии 14 785 активных случаев, из них 4 261 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 893 пациентов тяжелое, 219 подключены к аппарату искусственного дыхания. 705 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 819 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 99 человек, а в самоизоляции – 25 885.

Показатель положительности по данным на 20 мая составляет 4,16%, за две недели – 4,26%, за семь дней – 4,13%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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