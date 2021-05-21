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Патрульная полиция

Ковид-ограничения в Грузии: выявлено более 1,2 тысячи нарушений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (278)
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Sputnik Грузия
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 285 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 984 гражданам. Еще 241 человек оштрафован за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 60 нарушителей – физических лиц.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (278)

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