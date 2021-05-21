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Голодовка шахтеров в городе Чиатура

Забастовка на западе Грузии продолжается: работники мукомольного комбината подают в суд

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210521/251793073/Zabastovka-na-zapade-Gruzii-prodolzhaetsya-rabotniki-mukomolnogo-kombinata-podayut-v-sud.html

Сотрудники Guria Express наняли юриста для защиты своих прав и не исключают судебной тяжбы с компанией

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники мукомольного комбината Guria Express в городе Озургети (регион Гурия) бастуют уже 18 день, передают местные СМИ.

Работники требуют увеличения заработной платы, улучшения условий труда и медицинского страхования. Бастующие утверждают, что компания им ежемесячно платит 400 лари (около 120 долларов), в то время как официально они должны получать 650 лари (примерно 200 долларов).

Недовольны бастующие и тем, как к ним уничижительно относится администрация компании.

"Мы выражаем солидарность всем бастующим в Гурии. Несмотря на то, что уже 18 дней мы находимся в режиме протеста, никто из администрации с нами не связывался. Они не удовлетворяют наше главное требование о повышении зарплат", – заявил один из участников акции Ладо Урушадзе.

Между тем, бастующие не намерены возобновлять работу до полного удовлетворения своих требований.

Сотрудники Guria Express наняли юриста для защиты своих прав и не исключают судебной тяжбы с компанией.

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