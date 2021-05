"Наука – капитан": Почта Грузии выпустила новую марку

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Почта Грузии выпустила новую почтовую марку образовательного проекта "Наука - капитан", говорится на сайте министерства образования и науки.

В 2020 году Грузия впервые присоединилась к Ночи европейских исследователей с проектом "Наука - капитан". В честь этого события по инициативе министерства образования и науки Грузии Почта Грузии выпустила почтовую марку, которую называют в ведомстве "ярким атрибутом новейшей истории страны".

Сourtesy of Ministry of Education And Science of Georgia

Почтовая марка Грузии