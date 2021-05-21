"Наука – капитан": Почта Грузии выпустила новую марку

Новая почтовая марка выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров и доступна в сервис-центрах Почты Грузии по всей стране

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Почта Грузии выпустила новую почтовую марку образовательного проекта "Наука - капитан", говорится на сайте министерства образования и науки.

В 2020 году Грузия впервые присоединилась к Ночи европейских исследователей с проектом "Наука - капитан". В честь этого события по инициативе министерства образования и науки Грузии Почта Грузии выпустила почтовую марку, которую называют в ведомстве "ярким атрибутом новейшей истории страны".

Сourtesy of Ministry of Education And Science of Georgia Почтовая марка Грузии

Как говорится в сообщении Минобразования, новая почтовая марка выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров и доступна в сервис-центрах Почты Грузии по всей стране. Над дизайном марки работал Георгий Мамулаишвили.

Европейская ночь исследователей – это общеевропейское публичное мероприятие, призванное укрепить общественное признание исследователей и стимулировать интерес к исследовательской карьере, особенно среди молодежи.

Грузинский проект "Наука - капитан" представил науку как часть повседневной жизни всех слоев общества. В рамках проекта, в шести городах Грузии был проведен ряд образовательных, познавательных и развлекательных мероприятий.

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