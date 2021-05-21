Когда можно будет открыть сухопутные границы Грузии? – ответ эпидемиолога

Эпидемиологи считают, что при принятии решения об открытии сухопутных границ нужно учитывать эпидситуацию не только в Грузии, но и в соседних странах

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Вопрос открытия сухопутных границ Грузии в стадии обсуждения, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

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Как отметил Имнадзе, делается все, чтобы Грузия стала привлекательной в туристическом плане страной в условиях пандемии.

"Открытие сухопутных границ уже обсуждается, они наверное, скоро будут открыты… В наших соседних странах довольно сложная ситуация. В Турции, к примеру, циркулирует и южноафриканский штамм коронавируса, и бразильский, и индийский. Я понимаю интересы бизнеса, туризма, но нужно смотреть на вопрос и с другой стороны. Какой нормальный турист поедет в страну, в которой сложная ситуация? Поэтому мы, начиная с зимы, направили все свои усилия на то, чтобы не было очень высокого пика, не было очень высокой нагрузки на медсектор", - заявил Имнадзе.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что Грузия сможет открыть сухопутные границы при условии высоких темпов вакцинации.

Грузия с 1 февраля открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину. Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда. В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов.

На сегодняшний день на воздушных границах страны действуют строгие противовирусные меры.

По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране.

Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.

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