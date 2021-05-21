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Акция протеста у завода Боржоми 21 мая 2021 года

Акция у завода "Боржоми": работников поддержали все профсоюзы Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Рабочие двух разливочных заводов "Боржоми" бастуют с 18 мая, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Объединение профсоюзов Грузии в знак солидарности с бастующими рабочими заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" устроили акцию протеста, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Более 300 человек собрались у завода "Боржоми", среди которых члены 20 профсоюзов страны. В акции во главе с председателем Объединения профсоюзов Ираклием Петриашвили, приняли участие шахтеры из Чиатура, водители, работники метро, железнодорожники, медработники. Не смогли присоединиться лишь сотрудники химзавода "Руставский азот", у которых переговоры с руководством.

Акция протеста у завода Боржоми 21 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста у завода "Боржоми" 21 мая 2021 года

Собравшиеся обратились к руководству "Боржоми" с требованиям поскорее принять меры. По их словам, проблемы труда в разных областях всегда эффективно решаются с посредничеством профсоюзов. Именно поэтому рабочие заводов "Боржоми" хотят, чтобы их интересы за столом переговоров представлял профсоюз.

"Мы приехали из Тбилиси, представляем Профсоюз стоматологов. Чтобы поддержать жителей Боржоми. В нашей сфере тоже были такие проблемы, и благодаря профсоюзу мы их решили. Так было всегда", - сказала участница акции Нино Матиашвили Sputnik Грузия.

"Мы приехали из Чиатура. Выражаем солидарность работникам Боржомского завода. Они не получают заслуженную оплату труда, работают без выходных. В нашей сфере ситуация улучшилась, у нас повысились зарплаты на 25%", - сказал участник акции Мераб Абукидзе Sputnik Грузия.

Акция протеста у завода Боржоми 21 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста у завода "Боржоми" 21 мая 2021 года

Рабочие двух разливочных заводов "Боржоми" бастуют с 18 мая, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. В четверг они устроили шествие по городу при поддержке профсоюзов. Они также требуют право на перерыв и отпуск, оплаты сверхурочной работы.

По словам бастующих, их зарплата в течение последнего года снизилась на 200-250 лари. Из-за нехватки кадров они не могут пользоваться перерывом, а за сверхурочные часы им платят мизерную сумму. Рабочие пытались договориться с руководством компании несколько месяцев, но безрезультатно. В забастовке принимают участие около 400 человек, из-за чего полностью остановлена работа обоих заводов.

Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года
© Sputnik / Anna Anastasiadi
Владельцы готовы поднять зарплаты работникам заводов по розливу "Боржоми"

В четверг компания IDS Borjomi Georgia выразила готовность поднять зарплаты сотрудникам заводов по розливу минеральной воды "Боржоми". Однако компания отмечает, что готова вести переговоры с бастующими без участия профсоюзов, которые, по ее мнению, преследуют свои цели. Это условие оказалось неприемлемым для бастующих.

В объединении профсоюзов отметили, что если руководство компании не согласится на переговоры с участием профсоюзов, то акции станут перманентными и более масштабными.

IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

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Теги:
Объединение профсоюзов Грузии, "Боржоми", Боржоми, Грузия

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