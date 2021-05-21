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Забастовка сотрудников предприятия Руставский азот

Забастовки в Грузии ширятся: на работу не вышли сотрудники "Цкали маргебели"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Сотрудники завода по розливу минеральной воды "Набеглави" требуют повышения зарплат и улучшения условий работы

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Часть сотрудников завода по розливу минеральной воды "Набеглави" объявили забастовку, сообщает Первый канал.

Это уже четвертое предприятие, на котором объявлена забастовка. В Грузии бастуют сотрудники завода "Боржоми", дистрибьютеры компании "Цкали Маргебели" и мукомольного комбината Guria Express.

Акция протеста у завода Боржоми 21 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция у завода "Боржоми": работников поддержали все профсоюзы Грузии

Сотрудники завода по разливу минеральной воды "Набеглави", так же как и другие бастующие, требуют повышения зарплат и улучшения условий работы.

Руководство компании пока не комментировало требование бастующих сотрудников, завод продолжает работу.

Заводским производством минеральной воды "Набеглави" занимается грузинская компания "Цкали маргебели", основанная в 1997 году. Сам источник минеральной воды был обнаружен в 1905 году.

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Теги:
Забастовка, Грузия

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