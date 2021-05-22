10:37 22 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Похороны

Останки генерала Георгия Квинитадзе перевезут из Франции в Грузию

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210522/251799400/Ostanki-generala-Georgiya-Kvinitadze-perevezut-iz-Frantsii-v-Gruziyu.html

С сегодняшнего дня в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси будет проходить панихида, а позднее его похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Останки главнокомандующего армии Первой грузинской демократической республики генерала Георгия Квинитадзе сегодня будут перевезены из Франции в Грузию.

В международном аэропорту Тбилиси состоится официальное мероприятие в честь погибшего в эмиграции грузинского генерала.

Одно из подразделений грузинской армии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кузница боевого духа Грузии: армейскому спецназу исполнилось 17 лет

По решению правительства, Национальный герой страны будет похоронен в Грузии. С сегодняшнего дня в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси будет проходить панихида, а 26 мая останки Георгия Квинитадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда.

Георгий Квинитадзе родился 21 августа 1874 года. Получил военное образование в Тбилиси и Санкт-Петербурге. До образования Первой грузинской демократической республики со второй половины 1917 года он активно участвовал в формировании Вооруженных сил Грузии. Он внес большой вклад в создание Грузинского военного училища в 1919 году и был его первым руководителем. С 1918 по 1921 год он принимал активное участие в продолжающихся боевых действиях на различных фронтах. Во время русско-грузинской войны 1921 года 16 февраля он был повторно назначен главнокомандующим вооруженными силами.

После оккупации Грузии Советской Россией генерал Квинитадзе эмигрировал вместе с другими членами правительства и командования. Он жил во Франции, где умер в 1970 году.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Снаряд в кровати: палестинцы чудом выжили после авиаударов Израиля
Снаряд в кровати: чудом выжившие палестинцы после авиаударов Израиля - видео
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться