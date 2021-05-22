Останки генерала Георгия Квинитадзе перевезут из Франции в Грузию

С сегодняшнего дня в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси будет проходить панихида, а позднее его похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Останки главнокомандующего армии Первой грузинской демократической республики генерала Георгия Квинитадзе сегодня будут перевезены из Франции в Грузию.

В международном аэропорту Тбилиси состоится официальное мероприятие в честь погибшего в эмиграции грузинского генерала.

По решению правительства, Национальный герой страны будет похоронен в Грузии. С сегодняшнего дня в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси будет проходить панихида, а 26 мая останки Георгия Квинитадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда.

Георгий Квинитадзе родился 21 августа 1874 года. Получил военное образование в Тбилиси и Санкт-Петербурге. До образования Первой грузинской демократической республики со второй половины 1917 года он активно участвовал в формировании Вооруженных сил Грузии. Он внес большой вклад в создание Грузинского военного училища в 1919 году и был его первым руководителем. С 1918 по 1921 год он принимал активное участие в продолжающихся боевых действиях на различных фронтах. Во время русско-грузинской войны 1921 года 16 февраля он был повторно назначен главнокомандующим вооруженными силами.

После оккупации Грузии Советской Россией генерал Квинитадзе эмигрировал вместе с другими членами правительства и командования. Он жил во Франции, где умер в 1970 году.