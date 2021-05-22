12:01 22 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1071

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (279)
147 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/15/251523433.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210522/251799532/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1071.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, из ковид-клиник страны выписаны 680 пациентов

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 071. Скончались 33 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 336 840 случаев заражения.

Будапешт мост Сеченьи Венгрия
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Граждане Грузии смогут въезжать в Венгрию с сертификатом о вакцинации

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 680 человек, с начала пандемии вылечились 317 069 пациентов. Скончались 4 602.

За сутки сделано 29 985 тестов, из которых 16 333 на антиген и 13 652 ПЦР-теста.

Прививки сделали 109 395 человек, в том числе за последние сутки – 3 866.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,57%, за последние 14 дней – 4,11%, за последние семь дней – 4,18%.

В карантине в данное время находятся 80 человек, в стационарах – 4 270, в ковид-гостиницах – 701.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (279)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Снаряд в кровати: палестинцы чудом выжили после авиаударов Израиля
Снаряд в кровати: чудом выжившие палестинцы после авиаударов Израиля - видео
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться