Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1071

За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, из ковид-клиник страны выписаны 680 пациентов

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 071. Скончались 33 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 336 840 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 680 человек, с начала пандемии вылечились 317 069 пациентов. Скончались 4 602.

За сутки сделано 29 985 тестов, из которых 16 333 на антиген и 13 652 ПЦР-теста.

Прививки сделали 109 395 человек, в том числе за последние сутки – 3 866.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,57%, за последние 14 дней – 4,11%, за последние семь дней – 4,18%.

В карантине в данное время находятся 80 человек, в стационарах – 4 270, в ковид-гостиницах – 701.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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