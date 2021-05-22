Главное о COVID на 22 мая: в Тбилиси выявлено больше половины новых случаев

На данный момент в Грузии состояние 903 пациентов тяжелое, 229 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Из 1 071 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксирован 581 факт, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Всего за последние 24 часа проведено 29 985 тестов на коронавирус, из них 16 333 на антиген, 13 652 ПЦР-теста.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 96, Имерети – 84, Квемо Картли – 55, Шида Картли – 42, Гурии – 16, Самегрело - Земо Сванети – 100, Кахети – 55, Мцхета-Мтианети – 23, Самцхе-Джавахети – 14, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 15 143 активных случая, из них 4 270 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 903 пациентов тяжелое, 229 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 701 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 172 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 80 человек, а в самоизоляции – 26 255.

Показатель положительности по данным на 21 мая составляет 3,57%, за две недели – 4,11%, за семь дней – 4,18%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.