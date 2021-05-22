Золушек здесь нет: партия "Гирчи" устроила шествие в Тбилиси против "комендантского часа"

Несколько десятков молодых людей шли под громкую музыку, размахивая флагами с символикой партии

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Представители партии "Гирчи – больше свободы" устроили красочное шествие в знак протеста против ограничений на передвижение в ночное время.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на ночное передвижение так называемый "комендантский час". До 17 мая он действовал с 21:00 до 05:00, затем ограничения смягчили, и теперь "комендантский час" начинается с 23:00.

"Золушек здесь нет", "Отмените комендантский час", – с такими лозунгами колона активистов прошла шествием от Национального стадиона до парка "Деда Эна".

Несколько десятков молодых людей шли под громкую музыку, размахивая флагами с символикой партии.

После акции в 22:30 партия проведет свой второй по счету съезд, который сам лидер назвал "неформальным". На съезде планируется изменить устав партии.

После этого, участникам съезда лидер партии пообещал неформальную приятную часть.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.