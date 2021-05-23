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Протесты против строительства Намахвани ГЭС

Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проведут акцию в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (63)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210523/251801322/Protivniki-stroitelstva-kaskada-Namakhvani-GES-provedut-aktsiyu-v-Tbilisi.html

На акции противники строительства Намахвани ГЭС объявят о дальнейших планах и озвучат свои требования

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в воскресенье проведут большую акцию в центре Тбилиси.

Своей локацией протестующие выбрали площадь Республики, которая вмещает несколько десятков тысяч человек.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Ожидается, что помимо жителей Тбилиси на акцию прибудут и жители различных регионов. Транспорт желающим попасть в столицу на акцию предоставят сторонники протестов.

Во главе протестов стоит набирающий популярность активист Варлам Голетиани. После массовых протестов в Кутаиси активисты движения "Защитники Рионского ущелья" объездили регионы, мобилизуя народ на масштабную акцию в Тбилиси.

На акции организаторы снова озвучат свои требования. Их четыре, и три из них касаются упразднения соглашений правительства Грузии о строительстве ГЭС и контракта с компанией-подрядчиком. Еще одно требование протестующих – отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

Как заявляет сам Варлам Голетиани, среди выступающих на акции не будет представителей политических партий.

"На нашей сцене не будет политиков. Если на многотысячную акцию протеста кто-то придет, мы не сможем этому помешать, но мы будем контролировать появление символики и призываем партии не активничать больше, чем обычные граждане", - сказал Голетиани.

Намахвани ГЭС представляет из себя каскад двух ГЭС: одна с плотиной площадью в квадратный километр, а вторая с площадью в 5,1 квадратного километра. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения площадь Тбилисского водохранилища -11,6 квадратного километра, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 квадратного километра.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Несмотря на ценность проекта для грузинской энергетической независимости, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Начавшиеся еще полгода назад акции приобретают с каждым днем все больший масштаб. Причин для протеста две: одна – возможная угроза всему региону Имерети в случае возможного прорыва будущей плотины, вторая – присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное – передача ей земли сроком на 99 лет.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (63)
Теги:
Грузия

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