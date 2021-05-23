Число выявленных в Грузии случаев коронавируса увеличилось за сутки на 733

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 530 пациентов

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 733. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 337 573 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 530 человек, с начала пандемии вылечились 318 599 пациентов. Скончались 4 622.

За сутки сделано 16 972 теста, из которых 7 425 на антиген и 9 547 ПЦР-тестов. Показатель инфицирования: за сутки – 4,32%, за последние 14 дней – 4,04%, за последние семь дней – 4,21%.

Прививки сделали 112 192 человека, в том числе за последние сутки – 2 787.

В карантине в данное время находятся 84 человека, в стационарах – 4 152, в ковид-гостиницах – 669.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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