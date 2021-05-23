Какая категория граждан Грузии сможет получить ID-карты бесплатно

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Граждане Грузии, проживающие за границей, с 24 мая смогут воспользоваться специальным предложением от Минюста страны при получения электронной ID-карты и биометрического паспорта.
В период с 24 мая по 7 июня 2021 года в дипломатических представительствах и консульствах республики граждане Грузии смогут получить ID-карту бесплатно, а биометрические паспорта с 50% скидкой.
Электронные ID-карты будут бесплатно выдаваться тем гражданам, которые соответствуют одному из следующих условий:
- Никогда не имели удостоверения личности гражданина Грузии (выдача первичного документа);
- Имеют неэлектронное удостоверение личности (старого образца), пусть даже действительное;
- Электронная ID-карта, выданная на их имя, недействительна или срок ее действия истекает до 7 июня 2021 года;
Биометрический паспорт со скидкой 50% получит гражданин Грузии, отвечающий одному из следующих условий:
- Никогда не имел биометрического паспорта гражданина Грузии;
- Имеет небиометрический паспорт (даже действительный);
- Биометрический паспорт, выданный на его имя, недействителен или срок его действия истекает до 7 июня 2021 года.
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