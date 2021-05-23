Какая категория граждан Грузии сможет получить ID-карты бесплатно

В дипломатических представительствах и консульствах за рубежом граждане Грузии смогут получить ID-карту бесплатно

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Граждане Грузии, проживающие за границей, с 24 мая смогут воспользоваться специальным предложением от Минюста страны при получения электронной ID-карты и биометрического паспорта.

В период с 24 мая по 7 июня 2021 года в дипломатических представительствах и консульствах республики граждане Грузии смогут получить ID-карту бесплатно, а биометрические паспорта с 50% скидкой.

Электронные ID-карты будут бесплатно выдаваться тем гражданам, которые соответствуют одному из следующих условий:

- Никогда не имели удостоверения личности гражданина Грузии (выдача первичного документа);

- Имеют неэлектронное удостоверение личности (старого образца), пусть даже действительное;

- Электронная ID-карта, выданная на их имя, недействительна или срок ее действия истекает до 7 июня 2021 года;

Биометрический паспорт со скидкой 50% получит гражданин Грузии, отвечающий одному из следующих условий:

- Никогда не имел биометрического паспорта гражданина Грузии;

- Имеет небиометрический паспорт (даже действительный);

- Биометрический паспорт, выданный на его имя, недействителен или срок его действия истекает до 7 июня 2021 года.

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