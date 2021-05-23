Главное о COVID на 23 мая: где выявлено больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Из 733 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в Грузии, 425 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Случаи инфицирования по регионам распределились следующим образом:

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Самегрело - Земо Сванети 70 Аджария 62 Имерети 54 Квемо Картли 35 Кахети 27 Шида Картли 18 Мцхета-Мтианети 17 Самцхе-Джавахети 13 Гурия 8 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

В настоящее время насчитывается 14 326 активных случаев заражения.

Состояние 880 пациентов расценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 228 человек.

За сутки сделано 16 972 теста, из которых 7 425 на антиген и 9 547 ПЦР-тестов. Показатель инфицирования: за сутки – 4,32%, за последние 14 дней – 4,04%, за последние семь дней – 4,21%. Прививки сделали 112 192 человека, в том числе за последние сутки – 2 787.

В ковид-гостиницах размещены 669 человек, 9 505 инфицированных проходят лечение на дому, 84 помещены в карантинные зоны, 26 942 человека находятся в самоизоляции.

С момента начала пандемии в Грузии зарегистрировано более 337 тысяч случаев инфицирования.

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