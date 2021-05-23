Главное о COVID на 23 мая: где выявлено больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Из 733 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в Грузии, 425 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Случаи инфицирования по регионам распределились следующим образом:
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Самегрело - Земо Сванети
|70
|Аджария
|62
|Имерети
|54
|Квемо Картли
|35
|Кахети
|27
|Шида Картли
|18
|Мцхета-Мтианети
|17
|Самцхе-Джавахети
|13
|Гурия
|8
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
В настоящее время насчитывается 14 326 активных случаев заражения.
Состояние 880 пациентов расценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 228 человек.В ковид-гостиницах размещены 669 человек, 9 505 инфицированных проходят лечение на дому, 84 помещены в карантинные зоны, 26 942 человека находятся в самоизоляции.
За сутки сделано 16 972 теста, из которых 7 425 на антиген и 9 547 ПЦР-тестов. Показатель инфицирования: за сутки – 4,32%, за последние 14 дней – 4,04%, за последние семь дней – 4,21%. Прививки сделали 112 192 человека, в том числе за последние сутки – 2 787.
С момента начала пандемии в Грузии зарегистрировано более 337 тысяч случаев инфицирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.