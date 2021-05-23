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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Главное о COVID на 23 мая: где выявлено больше инфицированных

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (283)
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В настоящее время в Грузии насчитывается 14 326 активных случаев заражения, состояние 880 пациентов расценивается медиками как тяжелое

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Из 733 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в Грузии, 425 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Случаи инфицирования по регионам распределились следующим образом:

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Самегрело - Земо Сванети 70
Аджария 62
Имерети 54
Квемо Картли 35
Кахети 27
Шида Картли 18
Мцхета-Мтианети 17
Самцхе-Джавахети 13
Гурия 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

 

 

В настоящее время насчитывается 14 326 активных случаев заражения.

Состояние 880 пациентов расценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 228 человек.

В ковид-гостиницах размещены 669 человек, 9 505 инфицированных проходят лечение на дому, 84 помещены в карантинные зоны, 26 942 человека находятся в самоизоляции.

За сутки сделано 16 972 теста, из которых 7 425 на антиген и 9 547 ПЦР-тестов. Показатель инфицирования: за сутки – 4,32%, за последние 14 дней – 4,04%, за последние семь дней – 4,21%. Прививки сделали 112 192 человека, в том числе за последние сутки – 2 787.

С момента начала пандемии в Грузии зарегистрировано более 337 тысяч случаев инфицирования.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (283)

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