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Акция протеста у завода Боржоми 21 мая 2021 года

Заводы по производству "Боржоми" в Грузии стоят уже пятый день

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Участники акции протеста в Боржоми не расходятся, некоторые из них установили на близлежащей к заводам территории палатки

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Заводы по производству самой известной грузинской минеральной воды "Боржоми" стоят уже пятый день.

Работники заводов №1 и №2 по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили о своей забастовке 18 мая. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Уже на следующий день руководство компании IDS Borjomi Georgia объявило о прекращении производства.

Компания готова начать переговоры с бастующими, но без посредничества профсоюзов и их председателя Георгия Диасамидзе. При этом бастующие отказываются от переговоров на таких условиях и акции протестов прекращать не планируют.

Участники акции протеста в городе Боржоми не расходятся. Некоторые из них установили на близлежащей территории палатки. Бастующие говорят, что устали работать без выходных и получать за свой труд мизер.

Между тем в Грузии бастуют работники уже четырех предприятий. Следом за "Боржоми" к протестной волне присоединились дистрибьюторы компании "Цкали Маргебели", мукомольный комбинат Guria Express, часть сотрудников завода по розливу минеральной воды "Набеглави".

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Теги:
Забастовка, "Боржоми", Боржоми, Грузия

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