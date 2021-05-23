Турецкая компания готова к диалогу с противниками строительства Намахвани ГЭС

Протестующие требуют упразднить контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Компания Enka готова к диалогу с противниками строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии, говорится в заявлении компании.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС и их сторонники из разных городов Грузии после 209 дней непрерывного протеста и подготовки собрались в воскресенье в центре Тбилиси на масштабную акцию протеста. Они дали властям время до 12:00 24 мая для выполнения их требований. В противном случае обещают парализовать Тбилиси.

Протестующие требуют упразднить контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Кроме того, протестующие требуют привлечь к уголовной ответственности не только действующего министра экономики, но их всех политиков, которые имеют отношение к подписанию соглашения с турецкой компанией, в том числе экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

В заявлении ENKA отмечено, что для них важно мнение как жителей самого ущелья, так и каждого гражданина Грузии.

"Мы осознаем нашу долю ответственности перед обществом и еще раз публично заявляем о своей готовности продолжить деловую дискуссию со всеми заинтересованными сторонами. Мы считаем, что самое главное сегодня - это использовать любой деловой формат, все возможности для диалога, чтобы не оставался без ответа ни один из проблемных вопросов", - говорится в заявлении.

В ENKA заверяют, что проект Намахвани ГЭС - это грузинское дело, которое служит благополучию жителей ущелья Риони и всей страны.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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