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Полиция следит за соблюдением масочного режима

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выявлено более тысячи нарушений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (284)
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За прошедшие сутки штраф в размере 20 лари за нарушение правил ношения масок выписан 1 065 гражданам

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 321 нарушение ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 1 065 гражданам. Еще 197 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 59 нарушителей – физических лиц.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (284)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия

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