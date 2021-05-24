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Машины на проспекте Руставели в Тбилиси

Срок льгот на растаможку автомобилей истекает в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (472)
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В связи пандемией коронавируса, крайний срок растаможки ввезенных на территорию страны автомобилей продлевался несколько раз

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Для компаний-автоимпортеров, которые воспользовались отсрочкой растаможки транспортных средств, срок таможенного оформления автомобилей истекает 31 мая, напоминает Служба доходов министерства финансов Грузии.

До 1 июня владелец транспортного средства обязан провести реэкспорт или другие таможенные процедуры автомобиля, ввезенного в Грузию с 1 октября 2019 года до 1 мая 2020 года. Эта льгота касается примерно 19 тысяч автовладельцев.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
Хорошая новость для автоимпортеров: срок растаможки ввезенных авто снова продлен

В случае нарушения сроков декларирования за каждый просроченный день штраф составит 50 лари (примерно 15 долларов) и будет необходимо обязательное прохождение таможенных процедур в течение месяца.

Если этого не произойдет, автовладелец будет оштрафован повторно на двойную сумму растаможки.

В связи пандемией коронавируса, крайний срок растаможки ввезенных на территорию страны автомобилей продлевался несколько раз. Таким образом, у владельцев завезенных в страну машин было как минимум 11 месяцев для этой процедуры, вместо положенных двух.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (472)

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