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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

Распространение коронавируса в школах Грузии – новая статистика

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (285)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210524/251809729/Rasprostranenie-koronavirusa-v-shkolakh-Gruzii---novaya-statistika.html

За прошлую неделю COVID-19 подтвердился у 0,05% школьников, у 0,3% учителей и административного персонала школ

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На дистанционном обучении в Грузии остаются 63 школы и 188 отдельных классов, сообщает пресс-служба Минобразования.

Школьники уходят на "дистанционку" по просьбе родителей или же после обнаружения случаев коронавируса. Всего в стране около 2,3 тысячи государственных и частных школ.

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© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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За последние семь дней коронавирус подтвердился у 0,05% школьников. Что касается учителей и административного персонала школ, здесь заболеваемость составила 0,3%.

Уменьшилось число учителей, относящихся к группе риска, изъявивших желание работать дистанционно. На данном этапе дистанционно уроки проводят 120 педагогов по всей стране.

В случае подтверждения COVID-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях продолжат применять точечные ограничения – на дистанционное обучение переходит либо вся школа, либо конкретный класс.

В Минобразования заявляют, что завершение этого учебного года 2020-2021 в классах является одним из основных приоритетов государственных и частных школ Грузии. Как указывают в ведомстве, каждое учреждение делает все возможное, чтобы минимизировать риски для образовательного процесса.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (285)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Минобразования Грузии, Грузия

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