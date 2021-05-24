Вакцинация китайским препаратом Sinovac начинается в Грузии

Грузия получила сто тысяч доз вакцины Sinovac. Сделать прививку от коронавируса препаратом Sinovac могут лица старше 18 лет

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Иммунизация китайской вакциной Sinovac начинается в Грузии в понедельник, 24 мая.

Пока Sinovac не получил авторизацию ВОЗ. Согласно данным исследований Индии, китайская вакцина отличается 90% эффективностью.

Настоящее название данной вакцины CoronaVac. Она разработана китайской биофармацевтической компанией Sinovac, поэтому больше известна по имени производителя. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.

Грузия получила сто тысяч доз вакцины Sinovac. Они предназначены для 50 тысяч граждан. Сделать прививку от коронавируса препаратом Sinovac могут лица старше 18 лет. Регистрация для желающих вакцинироваться китайским препаратом стартовала 21 мая и пройти ее можно на сайте или позвонить на номер 1522 .

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 112 192 человека.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.