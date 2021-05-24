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Открытие центра боевой подготовки в Вазиани

"Аплодисменты грузинской армии" – инициатива молодежного крыла "Грузинской мечты"

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
День независимости Грузии (50)
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Sputnik Грузия
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Молодежная организация "Грузинской мечты" предлагает в ночь на 26 мая в 00:01 всем выйти на балконы и аплодисментами выразить благодарность армии

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Молодежное крыло правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выступает с инициативой выразить благодарность грузинской армии аплодисментами с балконов в ночь на 26 мая.

По словам представителя молодежного крыла "Грузинской мечты" Георгия Чакветадзе, в этом году День независимости Грузии 26 мая отмечается особо, кроме того, в 2021 году юбилей – 30-летие Национальной гвардии Сил обороны Грузии.

Сотни новобранцев приняли военную присягу на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии
© Sputnik / Denis Aslanov
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"Именно поэтому, мы, члены молодежной организации "Грузинской мечты", выступаем с инициативой – аплодисментами выразить признательность грузинской армии. Этот проект состоит из двух мероприятий, и мы хотим обратиться к населению 26 мая в 00:01 выйти на балконы и выразить благодарность грузинской армии аплодисментами", – заявил Чакветадзе.

Что касается второго мероприятия, то, по его словам, оно пройдет на Площади Орбелиани.

"Перед главным мероприятием, организованным правительством Грузии, сделаем коридор единства на Площади Орбелиани, тем самым мы отблагодарим наших героев – военных и ветеранов. Поэтому обращаюсь ко всем, присоединяйтесь в этой инициативе. Это выражение уважения", – отметил Чакветадзе.

День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

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Темы:
День независимости Грузии (50)
Теги:
Грузинская мечта, Грузинская армия, Грузия

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