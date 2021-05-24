Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 388

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 357 пациентов, а с начала пандемии вылечились 319 956

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 388. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 337 961 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 357 человек, с начала пандемии вылечились 319 956 пациентов. Скончались 4 639.

За сутки сделано 9 598 тестов, в том числе 5 095 на антиген и 4 503 ПЦР-теста.

Прививки сделали 113 000 человек, в том числе за последние сутки – 798.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,04%, за последние 14 дней – 3,99%, за последние семь дней – 4,19%.

В карантине в данное время находится 91 человек, в стационарах – 4 161, в ковид-гостиницах – 667.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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