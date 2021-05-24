"Никаких компромиссов" - срок ультиматума противников строительства Намахвани ГЭС истекает

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС не собираются идти на компромисс с властью, заявил один из организаторов протестной акции на площади Республики в Тбилиси Варлам Голетиани.

Срок действия ультиматума, предъявленного властям "Защитниками ущелья Риони", истекает сегодня в 12:00. В случае невыполнения требований, протестующие обещают парализовать жизнь Тбилиси. Участники акции Протестующие требуют упразднить контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Кроме того, протестующие говорят о необходимости привлечения к уголовной ответственности не только действующего министра экономики, но их всех политиков, которые имеют отношение к подписанию соглашения с турецкой компанией, в том числе экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Как сказал Варлам Голетиани журналистам, о дальнейших планах он объявит со сцены после истечения срока ультиматума.

"Мы планируем устроить марш. Мы хотим огласить конкретный план со сцены после того, как соберутся люди. Думаю, не имеет существенного значения, куда мы двинемся и что перекроем. Здесь главное, что мы ведем адекватную и справедливую борьбу, и здесь у нас права останавливаться", - сказал Голетини.

Между тем, турецкая строительная компания-подрядчик Enka заявила о готовности начать переговоры с протестующими.

"Мы осознаем нашу долю ответственности перед обществом и еще раз публично заявляем о своей готовности продолжить деловую дискуссию со всеми заинтересованными сторонами. Мы считаем, что самое главное сегодня - это использовать любой деловой формат, все возможности для диалога, чтобы не оставался без ответа ни один из проблемных вопросов", - говорится в заявлении.

В ENKA заверяют, что проект Намахвани ГЭС - это грузинское дело, которое служит благополучию жителей ущелья Риони и всей страны.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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