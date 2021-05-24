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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии: за сутки число выздоровевших превысило число инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (287)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210524/251813709/COVID-statistika-Gruzii-za-sutki-chislo-vyzdorovevshikh-prevysilo-chislo-infitsirovannykh.html

К этому времени в стране 892 пациента считаются тяжелыми, 230 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 9 598 тестов на коронавирус, 5 095 – на антиген и 4 503 – ПЦР-теста и выявили 388 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 337 961 случай инфицирования.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
© Sputnik / STRINGER
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За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 357 человек, с начала пандемии - 319 956.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 пациентов, а с начала пандемии – 4 639.

Из 388 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 208, Аджарии – 50, Имерети – 24, Квемо Картли – 19, Шида Картли – 12, Гурии – четыре, Самегрело - Земо Сванети – 33, Кахети – 25, Мцхета-Мтианети – четыре, Самцхе-Джавахети – шесть, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 13 340 активных случаев, из них 4 161 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 892 пациентов тяжелое, 230 подключены к аппарату искусственного дыхания. 667 человек находятся в ковид-гостиницах. 8 512 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 91 человек, в самоизоляции – 25 404.

Показатель положительности по данным на 23 мая составляет 4,4%, за две недели – 3,99%, за семь дней – 4,19%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (287)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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