17:02 24 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Пандемия коронавируса - вакцинация

Есть ли в Грузии индийский штамм? – эпидемиологи изучают подозрительные случаи

© AFP / JOSEPH PREZIOSO
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (288)
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/15/251523224.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210524/251817924/Est-li-v-Gruzii-indiyskiy-shtamm--epidemiologi-izuchayut-podozritelnye-sluchai.html

Индийский штамм, который считается самым агрессивным среди других штаммов коронавируса, к счастью, в Грузии пока не зафиксирован, но наблюдения ведутся

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи продолжают изучать подозрительные случаи на наличие индийского штамма коронавируса.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе утверждает, что индийский штамм в Грузии пока не выявлен, но наблюдения ведутся.

"В разных странах Европы уже появились другие штаммы – южноафриканский, бразильский и в том числе индийский. По всем этим штаммам ведутся наблюдения… Индийский штамм лабораторно в стране пока не подтвержден. Как только будет подтвержден, мы сделаем заявление", - сказал Гамкрелидзе.

Работа лаборатории, архивное фото
© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
Где сдать ПЦР на коронавирус срочно? Цены теста для выезда за границу

Вопрос, связанный с индийским штаммом коронавируса, прокомментировал и замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе. По его словам, население Грузии настолько маленькое, что даже при интенсивной циркуляции вируса появление новых штаммов маловероятно.

Имнадзе пояснил, что новые штаммы появляются в тех странах, в которых вирус циркулирует среди десятков миллионов человек.

"Вирус живое существо, ему нужны мутации, чтобы лучше адаптироваться в окружающей среде, которой являются наши клетки", - пояснил Имнадзе.

Ранее грузинские эпидемиологи сообщили, что большая часть пациентов в Грузии инфицирована британским штаммом коронавируса.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (288)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Разрушительный смерч в Армении: видео стихийного бедствия
Разрушительный смерч в Армении: видео стихийного бедствия
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться