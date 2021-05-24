Есть ли в Грузии индийский штамм? – эпидемиологи изучают подозрительные случаи

Индийский штамм, который считается самым агрессивным среди других штаммов коронавируса, к счастью, в Грузии пока не зафиксирован, но наблюдения ведутся

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи продолжают изучать подозрительные случаи на наличие индийского штамма коронавируса.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе утверждает, что индийский штамм в Грузии пока не выявлен, но наблюдения ведутся.

"В разных странах Европы уже появились другие штаммы – южноафриканский, бразильский и в том числе индийский. По всем этим штаммам ведутся наблюдения… Индийский штамм лабораторно в стране пока не подтвержден. Как только будет подтвержден, мы сделаем заявление", - сказал Гамкрелидзе.

Вопрос, связанный с индийским штаммом коронавируса, прокомментировал и замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе. По его словам, население Грузии настолько маленькое, что даже при интенсивной циркуляции вируса появление новых штаммов маловероятно.

Имнадзе пояснил, что новые штаммы появляются в тех странах, в которых вирус циркулирует среди десятков миллионов человек.

"Вирус живое существо, ему нужны мутации, чтобы лучше адаптироваться в окружающей среде, которой являются наши клетки", - пояснил Имнадзе.

Ранее грузинские эпидемиологи сообщили, что большая часть пациентов в Грузии инфицирована британским штаммом коронавируса.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

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