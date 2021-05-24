Новая партия вакцин AstraZeneca и Sinopharm поступит в Грузию в июне

С помощью платформы COVAX Грузия в третьем и четвертом кварталах получит еще 1,4 миллиона доз вакцин против коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Третью по счету партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca – 43 тысячи доз, Грузия должна получить в середине июня, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции.

Первая партия вакцины AstraZeneca (43 200 доз) была доставлена в Грузию 13 марта, а вторая в начале мая.

Что же касается китайской вакцины Sinopharm, то она должна поступить в Грузию во второй половине июня. В начале июля Грузия должна получить в подарок от "Красного креста" сто тысяч доз вакцины Sinopharm, первую партию этого препарата страна получила в начале апреля.

По словам Гамкрелидзе, с помощью платформы COVAX Грузия в третьем и четвертом кварталах получит еще миллион 400 тысяч доз вакцин.

Гамкрелидзе также сообщил, что сейчас Грузия оформляет соглашение на получение миллиона доз вакцины Pfizer. По его словам, Грузия ведет переговоры и с Moderna, и Novovax.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии смогут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 113 тысяч человек, из них полную дозу вакцины получили 16 555 граждан.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.