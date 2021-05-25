Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе России действуют ограничения

На участке Млета-Гудаури Военно-грузинской дороги в связи с ремонтными работами с 25 по 27 мая установлены ограничения для большегрузов

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. На Военно-грузинской дороге, ведущей к границе с Россией, установлены ограничения на ближайшие три дня.

Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, на 14-километровом участке Млета-Гудаури международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда- Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, в дневное время в течение трех суток будет запрещено движение для большегрузов.

В связи с ремонтными работами движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на участке дороги Млета-Гудаури запрещается с 09:00 до 21:00 25, 26 и 27 мая 2021 года, а для остальных видов транспорта свободно, говорится в сообщении департамента.

Движение автотранспорта на этом участке дороги регулирует патрульная полиция.

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