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Грузовые трейлеры на Военно Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе России действуют ограничения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (175)
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На участке Млета-Гудаури Военно-грузинской дороги в связи с ремонтными работами с 25 по 27 мая установлены ограничения для большегрузов

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. На Военно-грузинской дороге, ведущей к границе с Россией, установлены ограничения на ближайшие три дня.

Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, на 14-километровом участке Млета-Гудаури международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда- Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, в дневное время в течение трех суток будет запрещено движение для большегрузов.

Машины на проспекте Руставели в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В связи с ремонтными работами движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на участке дороги Млета-Гудаури запрещается с 09:00 до 21:00 25, 26 и 27 мая 2021 года, а для остальных видов транспорта свободно, говорится в сообщении департамента.

Движение автотранспорта на этом участке дороги регулирует патрульная полиция.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (175)
Теги:
Ограничения, Верхний Ларс, Грузия

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