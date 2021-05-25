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Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1354

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (289)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 821 пациент, а с начала пандемии вылечились 320 777

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 354. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 339 315 случаев заражения.

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© AFP / CHRISTOF STACHE
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 821 человек, с начала пандемии вылечились 320 777 пациентов. Скончались 4 654.

За сутки сделано 30 456 тестов, в том числе 21 054 на антиген и 9 404 ПЦР-теста.

Прививки сделали 117 354 человека, в том числе за последние сутки – 4 354.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,45%, за последние 14 дней – 3,86%, за последние семь дней – 4,05%.

В карантине в данное время находятся 91 человек, в стационарах - 4094, в ковид-гостиницах – 673.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (289)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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